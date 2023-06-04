Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde iki takım bugün Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'dan Fatih Terim hamlesi! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılılar derbi sonrası şampiyonluk kupasını kaldıracakken, yönetimden Fatih Terim'le ilgili bir hamle gledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in son haftasını hükmen galibiyetlerle geçecek olan iki takım bugün, bu sezonki son lig maçlarına çıkacak.
MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray bu dev maçta hem başarısını taraftarlarıyla kutlayacak hem de taraftarına veda edecek.