Galatasaray transferlere kaynağı buldu! 7 futbolcu sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla kapatan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılar bütçeyi de düşünerek yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlarken, 7 futbolcunun sözleşmesinin bitmesinin ardından büyük bir kaynak oluştu. İşte o isimler ve kazandıkları maaş... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)