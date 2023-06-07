Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.
Galatasaray transferlere kaynağı buldu! 7 futbolcu sonrası...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla kapatan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılar bütçeyi de düşünerek yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlarken, 7 futbolcunun sözleşmesinin bitmesinin ardından büyük bir kaynak oluştu. İşte o isimler ve kazandıkları maaş... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2023- 12:58
Sarı-kırmızılılar MKE Ankaragücü maçında şampiyonluğu garantilerken, 37. haftada Fenerbahçe'yi yenerek bunu taçlandırdı.
Son hafta hükmen galip gelecek Cimbom, transfer çalışmalarına erken başladı.