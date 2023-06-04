Sezonun son derbisi: Galatasaray - Fenerbahçe! İşte Okan Buruk ve Jorge Jesus'un muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev derbide kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin mücadelesi Nef Stadı'nda oynanacak. Sezonun son derbisi ve iki devin son oynacağı müsabaka 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sarı-lacivertlileri devirerek şampiyonluğu derbi zaferiyle kutlamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda ezeli rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle noktalamayı amaçlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, galibiyet için 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri... | (Galatasaray - Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40