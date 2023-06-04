Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Sezonun son derbisi: Galatasaray - Fenerbahçe! İşte Okan Buruk ve Jorge Jesus'un muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev derbide kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin mücadelesi Nef Stadı'nda oynanacak. Sezonun son derbisi ve iki devin son oynacağı müsabaka 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sarı-lacivertlileri devirerek şampiyonluğu derbi zaferiyle kutlamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda ezeli rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle noktalamayı amaçlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, galibiyet için 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri... | (Galatasaray - Fenerbahçe haberleri)
Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı.