GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, ezeli rakibini de 3-0 mağlup ederek bunu taçlandırdı. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gerek maaş yükünün azaltılması gerekse yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla sıkı bir döneme girildi. İşte gönderilmesi beklenen o futbolcular ve G.Saray'daki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 11:38