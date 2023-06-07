İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Sambacı sol bek
G.Saray Okan Buruk'la uzattı!
💲1 DOLAR NE KADAR?
Çöp Adam 24. son bölüm izle
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus için transfer iddiası! Jorge Jesus için transfer iddiası! 16:14
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Sambacı sol bek İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Sambacı sol bek 16:06
Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek! Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek! 15:29
G.Saray Okan Buruk'la uzattı! G.Saray Okan Buruk'la uzattı! 15:26
İşte Beşiktaş Konyaspor maçına dair tüm bilgiler! İşte Beşiktaş Konyaspor maçına dair tüm bilgiler! 15:08
Trabzonspor şampiyonluktan uzak kaldı! Trabzonspor şampiyonluktan uzak kaldı! 14:49
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 14:27
G.Saray transferlere kaynağı buldu! G.Saray transferlere kaynağı buldu! 12:57
Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:26
Fırtına'da Marc Bartra'ya sürpriz talip! Fırtına'da Marc Bartra'ya sürpriz talip! 12:15
Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek! Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek! 12:14
Altay'ın aşkı ortaya çıktı! O oyuncuyla... Altay'ın aşkı ortaya çıktı! O oyuncuyla... 11:56
SON DAKİKA