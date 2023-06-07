İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'a Sambacı sol bek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Cimbom'un, Sambacı sol bekle ilgilendiği yazıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)