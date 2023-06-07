Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınına katıldı. 90+1 programında Ender Bilgin, Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan başkan Özbek, yıldız golcü Mauro Icardi'nin transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Icardi bir sezon boyunca 705 bin euroya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve "Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz?" diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar.