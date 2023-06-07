Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hedef büyüttü. Avrupa'dan kupa getirme amacında olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu bu hedef doğrultusunda oluşturacak.
Galatasaray transfere doymuyor! İşte listedeki yıldız isimler
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom, kadrosuna yıldız isimleri takviye etmenin planlarını yapıyor. İşte Galatasaray ile adı geçen yıldız isimler... | Galatasaray haberleri
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hedef büyüttü. Avrupa'dan kupa getirme amacında olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu bu hedef doğrultusunda oluşturacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, transferde gözünü kararttı.
3 kulvarda yarışacak iddialı bir takım için düğmeye basan Cimbom, attıracağı imzalarla gövde gösterisi yapacak.