Galatasaray transfere doymuyor! İşte listedeki yıldız isimler

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom, kadrosuna yıldız isimleri takviye etmenin planlarını yapıyor. İşte Galatasaray ile adı geçen yıldız isimler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 21:36