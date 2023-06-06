Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Önce şampiyonluk şimdi transfer! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi evinde mağlup eden Galatasaray, derbi galibiyeti sonrası şampiyonluğunu kutladı. Hızını kesmeyen sarı-kırmızılı ekip transfer harekatına geçti. Ezeli rakibinin görüştüğü ismi listesine alan Cimbom, transferde de F.Bahçe'ye çalım atmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom 23. şampiyonluk sonrası hemen transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılılar'dan ezeli rakibini kızdıracak bir hamle geldi.