Dries Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'ın listesine yeni bir isim girdi.
TRANSFER HABERİ - İngiltere'den Galatasaray'a 10 numara transfer!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Mertens'in düşen performansına dikkat eden yönetim, 10 numara takviyesi için kolları sıvadı. İşte Aslan'ın İngiltere'den takviye yapacağı isim... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yla yakından ilgilenmeye başladı.
Aribo, sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi.