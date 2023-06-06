TRANSFER HABERİ - İngiltere'den Galatasaray'a 10 numara transfer!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Mertens'in düşen performansına dikkat eden yönetim, 10 numara takviyesi için kolları sıvadı. İşte Aslan'ın İngiltere'den takviye yapacağı isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 06:40