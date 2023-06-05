Transferde bomba gelişme! Galatasaray istiyordu Manchester City devreye girdi

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için birçok iddialı isimle görüşme halindeydi. Ancak sarı kırmızılılara transferde şok bir haber geldi. Aslan'ın istediği yıldız için Manchester City'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)