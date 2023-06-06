Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'a Portekizli sağ bek! Sacha Boey'in yerine...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu 36. haftada ilan eden Galatasaray, transfer harekatına geçti. Avrupa devlerinin radarında bulunan Sacha Boey'un yerine takviye düşünen sarı-kırmızılı ekip, aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte Aslan'ın yeni sağ beki... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar evinde ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk kutlamasında taraftarını coşturdu.
Aslan'da galibiyeti getiren goller Zaniolo(2) ve Icardi'den geldi.