Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! Yeni kaleci Avrupa'dan gelecek
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Yeni sezonda yerli isimlere de yönelecek olan Cimbom, kale bölgesine takviye yapma kararı almıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise Avrupa'da boy gösteren sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar gelecek yıl flaş oyuncuları kadrosuna katma peşindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları listedeki futbolcular için görüşmelere başladı.