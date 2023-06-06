TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! Yeni kaleci Avrupa'dan gelecek

Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Yeni sezonda yerli isimlere de yönelecek olan Cimbom, kale bölgesine takviye yapma kararı almıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise Avrupa'da boy gösteren sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 06:40