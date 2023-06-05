TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Devler Ligi aşkı! Almanya'dan Aslantepe'ye

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna takviye yapacak. Cimbom'un transferdeki rotası Almanya. İşte o isim... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)