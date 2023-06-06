Fatih Terim'den flaş Ali Koç paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu bir paylaşım yaptı. Hesabın çalındığını açıklayan Terim, daha sonra bu paylaşımı sildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 14:23