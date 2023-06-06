TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı! İşte Devler Ligi'nin yol haritası

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda kutlamalar sonrası herkesin aklında Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek vardı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile koordineli şekilde çalışıp yeni bir 'dev' kadroyu kurmanın peşine düştü. İşte Cimbom'un Devler Ligi yol haritası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 06:40