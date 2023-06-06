F.Bahçe'yi yine farklı yenerek şampiyonluğunu taçlandıran G.Saray, yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı! İşte Devler Ligi'nin yol haritası
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda kutlamalar sonrası herkesin aklında Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek vardı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile koordineli şekilde çalışıp yeni bir 'dev' kadroyu kurmanın peşine düştü. İşte Cimbom'un Devler Ligi yol haritası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım için kolları sıvadı.
Sabah'ın haberine göre, işte sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer dönemindeki yol haritası: