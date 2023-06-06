Galatasaray'ı Avrupa'da şampiyon yapacak transfer! Erden Timur bizzat görüştü

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Artık tüm planlarını Avrupa Şampiyonluğu üzerine yapan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti. Yönetim, takımı başarıdan başarıya koşturacak o futbolcu için ön görüşme yaptı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 06:40