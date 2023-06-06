Alman basını duyurdu! Galatasaray'dan transferde gurbetçi harekatı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tamamen konsantresini transfere vermiş durumda... Sarı-kırmızılı takım yabancı kuralından dolayı yerli isimleri de listesinde bulundururken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)