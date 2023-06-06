Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek Mauro Icardi transferini açıkladı!
Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Başkan Dursun Özbek katıldığı bir etkinlikte yıldız ismin transfer edileceğini açıkladı. | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların PSG'den kiraladığı Arjantinli yıldız, Süper Lig'de sezona damga vurdu.
Performansıyla göz dolduran süper forvet, attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.