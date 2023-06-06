Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi olan Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a müjde! Dünya yıldızı takımından ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünen sarı-kırmızılı ekip, sahip olduğu yıldızlar kadrosuna bir yenisini katmak istiyor. Cimbom, Premier Lig'in çileklerinden birisini takıma monte etmek istiyor. Aslan'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Mücadeleye şampiyonluğunu ilan ederek çıkan sarı-kırmızılı ekip, kutlamalara derbi galibiyeti ile çıktı.
Taraftarına çifte mutluluk yaşatan Cimbom, rotasını transfere çevirdi.