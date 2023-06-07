Sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra transfer operasyonuna start veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Portekizli sol bek! Devler Ligi için...
Süper Lig'in şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip sol bek bölgesine takviye yapacak. İşte Aslan'ın hedefindeki Portekizli isim... | Galatasaray haberleri
Sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra transfer operasyonuna start veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon en büyük sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan sol bek pozisyonunu çok önemli bir isimle takviye etmek istiyor.
Takvim'in haberine göre; Bir süredir arayışlarda olan Cimbom'da Nuno Tavares sesleri yükseliyor.