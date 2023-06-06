Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile karşılaştı.
Galatasaray transfer etmek istiyordu! PSG'den Leandro Paredes kararı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan ve 23. kez kupayı müzesine götüren Galatasaray, transferde ise gaza bastı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSG'de bulunan Leandro Paredes'i istediği öne sürülmüştü. 28 yaşındaki oyuncu konusunda Fransız ekibi kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım rakibine isabetli şut bile çektirmezken, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri yıldız isimler Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti.