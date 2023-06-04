Takvim'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Danimarkalı sol bek Victor Kristiansen için Sarı-Kırmızılı kurmayların girişimde bulunduğu öğrenildi.



