Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün hazırlıklarını tamamladı.
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Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.
Okan hocanın son idman öncesinde oyuncularına seslenerek, "Ligi şampiyon tamamladık. Fenerbahçe'ye karşı şampiyon gibi oynayalım" dediği öğrenildi.