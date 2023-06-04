Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Tielemans'ın Galatasaray'dan istekleri belli oldu
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de 2022-2023 şampiyonu olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Bİr süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Tielemans'ın Galatasaray'dan istekleri belli oldu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor.
Takvim'de yer alan haberde 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'dan istekleri de belli oldu.
Buna göre Tielemans, Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon euro imza parası istedi.