Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde önemli mesafe kat etti.
Galatasaray milli yıldızda ısrarcı! Transferde kolaylık sağlanacak
Spor Toto Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik heyetin olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki sağ bek için görüşmeler hız kazanırken; Türkiye temsilcisi Özgür Dobruca da transferle ilgili müjde verdi.
Radyospor'a açıklamalar yapan Dobruca, Mert'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını belirtti.