Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2023-2024 sezonu iç saha formasını tanıttı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği klasik forması görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı formayla ilgili, "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda" ifadelerine yer verdi.