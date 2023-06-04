Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği klasik forması görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı formayla ilgili, "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda" ifadelerine yer verdi.
🏆 Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 4, 2023
Galatasaray 2023/24 İç Saha Forması satışta!
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