Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İnsanların bize olan sevgisi tüylerimizi diken diken ediyor. Şampiyonluğu hayal ederken, bunu da hayal ediyorduk. Bunu kazandığımız için kendimle, takımımla, camiamla gurur duyuyorum. Onlara bir de Fenerbahçe galibiyeti hediye etmek için oynayacağız."

"Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu doldurdu taraftarımız. Onlarla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tamamen dolu bir stadyum. Tekrardan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, inanılmaz destek verdiler."

"Fenerbahçe ligin başarılı takımlarından, Beşiktaş ile ikincilik yarışında. Biz de kadroda değişiklikler yaptık. Çok büyük bir emek var, sonu şampiyonluk oldu. Bunu derbi galibiyetiyle birleştirmek istiyoruz."