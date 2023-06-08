Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.
Dursun Özbek transferleri açıklamıştı! Galatasaray'dan 62 milyon Euro'luk harekat
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, ezeli rakibini de 3-0 mağlup ederek bunu taçlandırdı. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürüyor. A Spor canlı yayınına katılan başkan Dursun Özbek, 2 transferde sona doğru gelindiğini ve defans bölgesiyle orta saha mevkisinde forma giydiklerini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve o 2 yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri de mağlup ederek çifte mutluluk yaşadı.
Kanarya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyordu.