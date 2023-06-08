Dursun Özbek transferleri açıklamıştı! Galatasaray'dan 62 milyon Euro'luk harekat

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, ezeli rakibini de 3-0 mağlup ederek bunu taçlandırdı. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürüyor. A Spor canlı yayınına katılan başkan Dursun Özbek, 2 transferde sona doğru gelindiğini ve defans bölgesiyle orta saha mevkisinde forma giydiklerini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve o 2 yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 12:28