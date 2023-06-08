Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun, Almanya Bundesliga ekibinin radarına girdiği öne sürüldü.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a sürpriz talip! Arsenal derken...
Geçtiğimiz sezon ayrılığın eşiğinden dönen ve formayı giymesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmezi olan Sacha Boey, Avrupa devlerinin radarına girmişti. 22 yaşındaki sağ beke Arsenal'in talip olduğu bilinirken, sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kadrosundaki sağ beki Katar'a göndermeye hazırlanan Bundesliga temsilcisinin, Sacha Boey için temaslara başladığı belirtildi.
Avrupa'dan çok sayıda takımın peşine düştüğü Sacha Boey'la ilgili gelişmeyi Alman basını duyurdu. İşte transfer haberinin ayrıntıları...