Galatasaray'a Juventus'tan dev transfer! Menajeri derbiyi izleyecek

Bu sezonun şampiyonu Galatasaray, artık gözünü transfer dönemine çevirdi. Yeni sezonda da kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, listesine sürpriz bir ismi aldı. Yönetimin, İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen o yıldız için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40