Süper Lig 'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Sezonun son derbisinde mücadele sonrası kupa töreni gerçekleşecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ



Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Torreira, Zaniolo, Kerem, Barış Alper, Icardi



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Batshuayi. Valencia.



EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.