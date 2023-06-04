GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Torreira, Zaniolo, Kerem, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Batshuayi. Valencia.
EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.