Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu 8 puan farkla Galatasaray oldu.
Galatasaray'a transferde kötü haber! O takımla sözleşme imzalayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, transfer listesinde bulunan bir futbolcudan kötü haber geldi. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz yaz ve devre arasında yaptığı takviyelerle gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmişti.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Cimbom, gruplarda yer almak istiyor.