Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Almanya'dan Galatasaray iddiası! Yeni adresi İstanbul olabilir
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl forvet hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair bomba bir iddia geldi. Alman basını, Cimbom'un yeni forvetini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar gelecek yıl da iddialı isimleri transfer etmek istiyor.
Başkan Dursun Özbek'in bu anlamda kurmaylarına tam yetki verdiği kaydedildi.