Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla devirdi ve şampiyon oldu.
Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk harekat! Transferde bombalar peş peşe
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, 60 milyon Euro'luk transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve liste başı olan o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine bu unvanla çıkacak.
Sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, buna rağmen son 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyor.