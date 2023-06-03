Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk harekat! Transferde bombalar peş peşe

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, 60 milyon Euro'luk transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve liste başı olan o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 10:44