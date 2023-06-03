Galatasaray'dan Alvaro Morata bombası! Transferde Icardi ve Riera detayı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, forvet hattına takviye yapmayı planlıyordu. Araştırmalarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine ise dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata geldi. Bu transferde Mauro Icardi ve Albert Riera detayı da dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 06:40