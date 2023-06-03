Cimbom merkez orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray transferde imzaya çok yakın! Tek pürüz...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu garantiledi. Sezonun bitmesine 2 hafta kala zafere ulaşan sarı-kırmızılılar rotasını transfere çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yıldızlar topluğuna yeni bir çilek katmak istiyor. Aslan, ilgilendiği isme imza attırmaya çok yaklaştı. İşte arada kalan tek pürüz... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2023- 06:40
Leicester ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Belçikalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerildi.
Fotomaç'ın haberine göre Tielemans gelmeye hazır ancak imza parası için henüz anlaşma sağlanamadı.