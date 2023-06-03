Galatasaray sol bek sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı...
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın soluna yeni aday! Rota İtalya
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, transfer harekatına geçti. Gelecek sezon UEFA Şmapiyonlar Ligi için üst düzey bir kadro kurmak isteyen yönetim, sol bek bölgesine takviye yapmakta ısrarcı. Cimbom, soluna İtalya'da transfer yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Geçen sezonda gözde olan bir isim yeniden gündemde.
Fotomaç'ın Africa Foot United'tan derlediği habere göre; Fode Ballo-Toure, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.