26 yaşındaki Senegalli yıldız, futbola PSG altyapısında başladı. Ardından Lille'in A takımına geçiş yaptı. Lille sonrasında ise Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise 2021 yazında Milan ile anlaşmaya vardı. Şimdilerde Milan formasını terletiyor.