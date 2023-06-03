Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsledikten sonra transfer operasyonu için düğmeye bastı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan Londra'ya N'Golo Kante çıkartması! İşte karar tarihi
Galatasaray'da N'Golo Kante heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü orta sahayı transfer etmek isteyen sarı kırmızılılarda, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kante ve menajeriyle bir araya geldi. Fransız yıldızın bu görüşme sonrası karar tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsledikten sonra transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılıların Chelsea formasını giyen dünyaca ünlü yıldızla temas kurması gündeme bomba gibi düştü.