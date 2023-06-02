GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a 3 çilek! Devler Ligi kadrosu geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, sezonun sona ermesine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Gelecek sezon UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne katılmak için önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, 3 çilek transfer etmeyi düşünüyor. Aslan, adeta Devler Ligi kadrosu kurmanın hesaplarını yapıyor. İşte Cimbom'un listesindeki 3 yıldız isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 06:40