Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da F.Bahçe derbisinin hazırlıkları başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a 3 çilek! Devler Ligi kadrosu geliyor
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, sezonun sona ermesine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Gelecek sezon UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne katılmak için önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, 3 çilek transfer etmeyi düşünüyor. Aslan, adeta Devler Ligi kadrosu kurmanın hesaplarını yapıyor. İşte Cimbom'un listesindeki 3 yıldız isim... | Galatasaray haberleri
Taraftarı önünde şampiyonluğu kutlayacak Aslan, derbi galibiyetiyle birlikte taraftarını mutlu etmek istiyor.
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı kırmızılar gelecek sezon için çalışmalarına başladı.