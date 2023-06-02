Galatasaray gelecek sezon her bölgede alternatifi bol ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın soluna 2 aday! Kusursuz kadro için...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şmapiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Kusursuz bir kadro kurmak isteyen Cimbom, sol bek pozisyonuna takviye yapacak. Aslan, listesinde 2 aday bulunduruyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom savunmanın solu için çalışmalarına başladı.
Bu sezon sol bekte istikrar sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, Leipzig'in yıldızı Angelino'yu gözüne kestirdi.