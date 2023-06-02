Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a yeni sözleşme! Maaşı yükseltiliyor
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mutluluğu sürmeye devam ediyor. Yönetim buna göre şampiyon hoca Okan Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak uzatma kararı aldı. İşte son detaylar...
Bu sonucun ardından tarihindeki 23. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.
Ligde bu sezon ezeli rakipleriyle zorlu bir rekabete giren Aslan, mutlu sona ulaşan taraf olurken yönetim de harekete geçti.