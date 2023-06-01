TRANSFER HABERİ: Eden Hazard bu sefer Türkiye'ye geliyor! Galatasaray ve Beşiktaş...

TRANSFER HABERİ: Eden Hazard bu sefer Türkiye'ye geliyor! Galatasaray ve Beşiktaş...

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakiplerle ilgili sürpriz bir haber geldi. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard'ın içinde bulunduğu ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)