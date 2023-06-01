Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 ile geçerek şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da 10 numara seferi!
Galatasaray'da transfere dair sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig ekiplerinin de yakından takip ettiği yıldız 10 numara için devreye girdi. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılı taraftarların özellikle ilk yarıda büyük bir heyecan yaşadığı karşılaşmada ikinci yarıda şifre çözüldü ve fark açıldı.
Maçın ardından Galatasaray'da büyük bir mutluluk yaşandı.