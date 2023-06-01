GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da 10 numara seferi!

Galatasaray'da transfere dair sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig ekiplerinin de yakından takip ettiği yıldız 10 numara için devreye girdi. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 12:00