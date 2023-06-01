Galatasaray'dan golcü harekatı! Dünya yıldızı geliyor

Süpr Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için çalışmalara başladı.Yıldızlar topluğuna yeni isimler takviye etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Bafetimbi Gomis'in yerine dünya yıldızını transfer edecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 20:07