Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz davet! Dursun Özbek ile Ali Koç...
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Dev derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz bir davette bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS FB spor haberi)
Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.