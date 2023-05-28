GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'da B planı hazır! Transfer olursa...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, B planını ise hazırladı. Danimarkalı stoperin ayrılması halinde rota İsviçre'ye kırılacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 06:40