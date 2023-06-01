Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'a süper yetenek! 20'lik yıldızın peşine düştüler
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine 20 yaşındaki genç yıldızı aldı. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 4 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.
Gelecek sezon içi Şampiyonlar Ligi biletini de kapan Cimbom'un kaç ön eleme oynayacağı da belli oldu.