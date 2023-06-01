Şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Pulisic bombası!
Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündeme geçen sezon da olduğu gibi Premier Lig'in yıldız ismi Pulusic'i aldı. Yönetim İngiliz ekibi Chelsea ile dirsek temasını şimdilik korurken yapacak olduğu teklif de ortaya çıktı. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 14:08
Şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçen sezon gündeme gelen yıldız ismin peşine düştü.