GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Pulisic bombası!

Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündeme geçen sezon da olduğu gibi Premier Lig'in yıldız ismi Pulusic'i aldı. Yönetim İngiliz ekibi Chelsea ile dirsek temasını şimdilik korurken yapacak olduğu teklif de ortaya çıktı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 14:08