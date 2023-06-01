Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi paylaşımı!
Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi paylaşımı! geldi. İlk olarak Erden Timur ile fotoğraf paylaşan daha sonra ise Dursun Özbek ile de bir araya gelen Wanda Nara ve Icardi'nin geleceği belirsizliğini sürüyor. İşte o paylaşım...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023- 15:45
İlk olarak Erden Timur ile fotoğraf paylaşan daha sonra ise Dursun Özbek ile de bir araya gelen Wanda Nara ve Icardi'nin geleceği belirsizliğini sürüyor.
İşte o paylaşım...
İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.