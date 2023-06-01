Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi paylaşımı!

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi paylaşımı! geldi. İlk olarak Erden Timur ile fotoğraf paylaşan daha sonra ise Dursun Özbek ile de bir araya gelen Wanda Nara ve Icardi'nin geleceği belirsizliğini sürüyor. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023- 15:45