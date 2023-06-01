GALATASARAY HABERLERİ - Sol beke yeni aday! Teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu garantiledi. Henüz sezon sona erdemen zafere ulaşan Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom, yıldız ismin kulübüne teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 06:40