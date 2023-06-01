Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Sol beke yeni aday! Teklif yapıldı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu garantiledi. Henüz sezon sona erdemen zafere ulaşan Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom, yıldız ismin kulübüne teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın bonservisi Leipzig'te bulunan ve Hoffenheim'de bulunan Angelino için resmi teklfite bulunduğu belirtildi.